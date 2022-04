Naviraiense goleia e toma a liderança do Operário no hexagonal final

O Naviraiense contou com tropeço do Operário e agora é o novo líder do hexagonal final do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol Série A 2022. O Jacaré do Conesul goleou o Dourados por 4 a 1, ontem (6), pela sexta rodada.

A noite em Naviraí, no Estádio Municipal José Cândido dos Santos Virote (Virotão), teve atuação inspirada de Alexandro Firmino, o Coruja, que balançou as redes três vezes. Aldair Maranhão fez mais um. O time douradense marcou com Francisco Sena. Com o resultado, o Naviraiense chegou a 13 pontos e ainda colocou o Dourados na última colocação do grupo.

Para manter a liderança, o Operário precisava da vitória diante da Sociedade Esportiva Recreativa Chapadão (Serc), mas empatou a terceira partida seguida no Estadual. Desta vez, por 1 a 1, no Estádio Municipal Ijair Tomquelsqui (Toca do Pica-Pau), em Chapadão do Sul. Dudu fez para o time da casa e Jorginho igualou para o Galo da capital. O empate tirou a Serc da lanterna da chave.

Após três jogos sem vencer, o Costa Rica voltou a dar alegria ao seu torcedor. No Estádio Municipal Laerte Paes Coelho (Laertão), a Cobra do Norte fez 2 a 1 no Aquidauanense e se recolocou na briga pelo título, chegando a 10 pontos, três a menos que o líder. Os gols que garantiram a vitória em casa foram assinalados por João Victor e Nestor. O Azulão da Princesa descontou com Jô.

Próximo domingo

A sétima rodada do hexagonal final acontecerá no domingo, com Aquidauanense x Serc, Dourados x Costa Rica e um confronto direto pela liderança: Operário x Naviraiense. Confira a classificação do hexagonal final do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol:

Classificação P J V E D GP GC SG 1 – CE Naviraiense 13 6 4 1 1 12 6 6 2 – Operário FC 12 6 3 3 0 9 3 6 3 – Costa Rica EC 10 6 3 1 2 6 5 1 4 – Aquidauanense FC 5 6 1 2 3 9 11 -2 5 – SER Chapadão 5 6 1 2 3 5 10 -5 6 – Dourados AC 4 6 1 1 4 6 12 -6

Legenda: P – pontos ganhos; J – jogos disputados; V – vitórias; E – empates; D – derrotas; GP – gols pró/feitos; GC – gols contra/sofridos; SG – saldo de gols