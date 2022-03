Nas quartas contra o São Paulo, desfalque de Willian pode obrigar novo esquema tático no Corinthians

São Paulo e Corinthians fazem clássico no próximo domingo (27), às 16h, no Morumbi, valendo vaga na decisão do Campeonato Paulista. Além dos dois dias a menos de preparação para o duelo, o Corinthians pode ter uma baixa significativa em seu elenco: o meia-atacante Willian.

O jogador sente dores no lado direito do quadril, deixou a Neo Química Arena. na última quinta (24), mancando e é dúvida para a semifinal do Campeonato Paulista. Num cenário sem o camisa 10, há a possibilidade de o técnico Vítor Pereira alterar o sistema tático.

Na reapresentação do elenco ontem (25), no CT Joaquim Grava, Willian cumpriu a rotina dos exercícios regenerativos e não precisou ficar sob os cuidados do departamento médico. Hoje (26), na última atividade antes do duelo decisivo com o São Paulo, o camisa 10 será testado pela comissão técnica e, caso não reúna condições de jogo ou de iniciar o clássico no Morumbi, perderá a condição de titular pelo lado esquerdo do ataque corintiano.

Mas se o problema no quadril tirar o camisa 10 do Majestoso, a comissão técnica terá apenas três opções no elenco: o garoto Adson, o experiente Giuliano e o recém-chegado Júnior Moraes, centroavante de ofício. O meia-atacante Gustavo Mantuan também pode ser uma possibilidade, porém recebeu forte pancada no jogo contra o Guarani, está sob os cuidados dos fisioterapeutas do clube e também é dúvida.

Dentre as opções, a única que mantém as características do atual esquema tático é Adson. A escalação do meia-atacante formado na base como titular, no entanto, é improvável já que Gustavo Mosquito tem sido o escolhido pelo lado direito e Róger Guedes, que vem desempenhando a função de camisa 9 neste início de temporada, não é um centroavante de ofício. Em suma, a escalação de dois pontas com característica de profundidade tiraria o poder de finalização da equipe e deixaria os meio-campistas expostos.

Uma outra possibilidade para o Corinthians no clássico seria deslocar Róger Guedes para o lado esquerdo -onde o atacante mais se sente confortável- e utilizar Júnior Moraes como referência no ataque. O problema da ideia é que o centroavante chegou recentemente ao Timão, após deixar a Ucrânia devido à guerra com a Rússia, e ainda está longe de sua melhor forma física. Ele não tem condições de aguentar os 90 minutos em campo atuando em um alto nível de competitividade.

Por fim, uma alteração mais conservadora seria a entrada de Giuliano no meio de campo e a adoção do 4-4-2 como sistema tático diante do São Paulo. Durante o hiato entre Sylvinho e Vítor Pereira, o Corinthians foi comandado interinamente por Fernando Lázaro e atuou desta forma, apresentando um jogo com características mais técnicas, porém com menos intensidade e menor exploração pelas laterais do campo.

Com informações da Folhapress