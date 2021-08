Na estreia de Messi, Mbappé faz 2 e ofusca astro argentino

O Paris Saint-Germain conseguiu a sua quarta vitória seguida no Campeonato Francês, mantendo a sua invencibilidade neste início da competição. Na estreia de Lionel Messi pela equipe, o PSG venceu o Reims por 2 a 0, neste domingo, fora de casa, com dois gols marcados por Kylian Mbappé, que acabou ofuscando o argentino no confronto.

Após assistência de Di María, Kylian Mbappé fez o primeiro do PSG ao completar de cabeça para as redes. Na segunda etapa, o time parisiense, que não conseguiu ampliar a sua vantagem ainda no primeiro tempo, levou um grande susto. Aos nove minutos da parte final, o Reims marcou com Marshall Munetsi, mas o gol foi anulado por impedimento.