Na Copinha, Cuiabá pega time que bateu o Comercial

O ABC ganhou do lanterna Inter de Minas-MG por 1 a 0, gol de Ryan, na noite da segunda-feira (9), no estádio municipal de Bálsamo, mas foi pouco para ficar com a segunda vaga do grupo 2 da Copa São Paulo de Juniores. O time de Campo Grande chegou aos 4 pontos, mesma pontuação da Chapecoense, que perdeu para o líder Mirassol também por 1 a 0.

Porém, o time catarinense se classificou no critério de saldo de gols (0 a -1). Assim, junto com o Comercial, Mato Grosso do Sul se despede da Copa São Paulo já na primeira fase. Em contrapartida, o futebol de Mato Grosso segue no torneio.

O Cuiabá, primeiro lugar do grupo 9, vai jogar com o Capivariano-SP. O time paulista foi quem derrotou o Comercial por 3 a 1, de virada, no domingo (8), e terminou em segundo do grupo 10, liderado pelo Cruzeiro.

No mata-mata, o Mirassol joga com o Real Ariquemes- -RO, e a Chapecoense enfrenta o Tanabi-SP. Até o fechamento desta edição, a FPF (Federação Paulista de Futebol) não divulgou os horários e as datas das partidas da segunda fase.

Por Luciano Shakihama – Jornal O Estado do MS.

