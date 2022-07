Na Capital, inscrições de curso gratuito para formar novos treinadores de luta olímpica já estão abertas

As inscrições do curso gratuito de iniciação na formação de treinadores de luta olímpica já estão abertas e podem ser realizadas até o dia 15 deste mês. O curso será realizado de 15 a 17 de julho na capital e o número de vagas é limitado.

Podem se inscrever no curso acadêmicos e profissionais de Educação Física, e instrutores de lutas. As aulas práticas serão realizadas na academia localizada na Rua Santo Angelo, 212, bairro Coronel Antonino.

Mais informações e esclarecimentos de dúvidas pelo telefone da UPF (Unidade Pedagógica e de Formação) da Fundesporte: (67) 3323-7225, que também atende pelo WhatsApp.

Informações sobre carga horário e conteúdo programático, dividido entre aulas práticas e teóricas, podem ser conferidos no site da fundação.

