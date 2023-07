Na Bélgica, Marcênio inicia seu novo ciclo

Ala de MS vai jogar ao menos duas temporadas em principal time belga

O ala Marcênio foi apresentado em seu novo clube nesta semana. Com a camisa do RSCA (Royal Sporting Club Anderlecht), o sul-mato-grossense da seleção brasileira vai iniciar seu ciclo no clube mais importante do futsal belga depois de cinco temporadas no Barcelona-ESP.

“Um novo desafio na minha vida e da minha família, as próximas 2 temporadas defenderei as cores do RSCA futsal. Vamos juntos em busca dos nossos objetivos. Que Deus nos abençoe e nos proteja”, postou, em rede social, o campo-grandense de 35 anos.

Na segunda-feira (10), a conta oficial do clube de Anderlecht postou imagem do atleta e a frase: “Uma lenda do futsal se junta aos Mauves. Bem-vindo ao maior clube da Bélgica, Marcênio.”

O brasileiro chega com moral ao RSCA. Além de ser presença constante na lista de convocados do técnico Marquinhos Xavier, algumas vezes chega a usar a faixa de capitão na equipe nacional, o ala empilhou taças entre as temporadas 2018 e 2023.

O brasileiro desembarcou no Palau, em Barcelona, em janeiro de 2019 e sua chegada coincidiu com o início do ciclo de vitórias de Andreu Plaza no Barça. Com a camisa do Barça, conquistou o tricampeonato espanhol, tri da Copa do Rei, da Copa da Espanha e da Supercopa.

Além disso, foi bicampeão da Uefa Champions League, título este que conquistou pela primeira vez quando jogava na Rússia, pelo Gazprom-Ugra. Além dele, o Barça também viu a aposentadoria de Carlos Ortiz.

Autor de 36 gols pelo Barça, o sul-mato-grossense ficou conhecido dos catalães por brilhar em momentos importantes. A fama deu a ele o apelido de “jogador de finais” pelos companheiros. Seu contrato com o clube espanhol terminou oficialmente em 30 de junho.

Seu novo clube, o Anderlecht, se qualificou para a Final 4 da Champions League, ao eliminar o próprio Barcelona. A nova casa de Marcênio volta a disputar a principal competição de clubes da Europa neste ano. Isto porque o time é o atual campeão da Bélgica. O sul-mato-grossense atua fora do Brasil desde 2012, quando deixou o Carlos Barbosa-RS para atuar no Gazpom, da Rússia.

Copa Mundo feminina

Na arena Albertina Salmon, em Paranaguá (PR), na segunda-feira (10), o Stein Cascavel-PR enfrentou a Female, de Chapecó-SC pela final da Copa Mundo do Futsal. No primeiro tempo, as duas equipes se estudaram bastante, Flávia fez uma boa jogada individual e abriu o placar para o Stein. Vanessa, camisa 3 da Female, empatou o jogo. A segunda etapa começou intensa, com boas defesas das goleiras Júlia, do Stein, e Giga, da Female. O jogo continuou disputado e o empate permaneceu no tempo regulamentar e a decisão foi para os pênaltis. Com o placar de 7 a 6 nos pênaltis, o Stein Cascavel se consagrou bicampeão da Copa Mundo do Futsal.

