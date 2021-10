MS volta a passar de fase na Copa Verde depois de 2 anos

Aquidauanense enfrentará Atlético-AC por vaga nas quartas de final

Diante de um adversário do mesmo nível, o Aquidauanense superou o trauma da última edição e avançou às oitavas de final da Copa Verde 2021. Na tarde de quinta-feira (14), o único time de Mato Grosso do Sul em atividade atualmente no futebol principal venceu por 1 a 0 o Gama, no Estádio Abadião, em Ceilândia (DF).

O único gol da partida foi de Jonatan da Ora, aos 27 minutos do segundo tempo. Desse modo, o Azulão treinado por Mauro Marino chega às oitavas de final do torneio regional de forma inédita. Em sua primeira participação, na Copa Verde 2020, em janeiro deste ano, a equipe de Aquidauana foi goleada por 7 a 0 pela Aparecidense, em Goiás.

Com o resultado, o Aquidauanense repete o desempenho do ABC, em 2019, e Corumbaense, em 2018. O time da Capital e o Carijó caíram na disputa por vaga nas quartas de final pelo mesmo adversário, o Luverdense. Até 2017, a Copa Verde praticamente começava na fase de oitavas.

A equipe agora terá pela frente o Atlético Acreano, quinta-feira (21), às 17h (de MS), na Arena da Floresta, em Rio Branco.

Na teoria, as chances de o Azulão fazer história e ser o primeiro time de Mato Grosso do Sul a ficar entre os oito da Copa Verde não são tão pequenas. O Atlético-AC fez seu último jogo oficial no dia 30 de setembro, quando foi goleado pelo Humaitá, por 4 a 1, e ficou de fora das finais do Acreano. O clube também jogou a Série D 2021 e terminou na lanterna de seu grupo na primeira fase.

As oitavas de final são disputadas em jogo único. A partida terá o Atlético como mandante porque tem posição melhor no ranking da CBF. Ocupa a posição de número 60, ao passo que o Aquidauanense é apenas o 209.

O vencedor desse confronto terá pela frente o ganhador de Vila Nova-GO x Rio Branco VN-ES, que jogarão também na quinta-feira, às 18h30, em Goiânia.

Como foi o jogo no DF

No Abadião, o Gama começou a partida mais no ataque. Segundo o site da CBF, até os 18 minutos, o time do Distrito Federal tinha finalizado três vezes mais que a equipe adversária. O Azulão apostava no contra-ataque, mas sem sucesso. Com isso o primeiro tempo terminou empatado.

Na etapa final, o Aquidauanense equilibrou a partida e inaugurou o marcador aos 28 minutos, em gol assinalado por Jonathan da Ora. O Gamão tentou pressionar no fim, mas não conseguiu chegar ao empate. Pior para os donos da casa que, assim como todos os times de MS – exceto o Azulão –, não tem mais jogos oficiais em nível regional e nacional nesta temporada.

Time entra em campo após 49 horas

Com o elenco majoritamente formado por jogadores da divisão de base, o Aquidauanense retorna a campo já neste sábado (16), praticamente dois dias depois da partida pela Copa Verde, no Distrito Federal.

O Azulão recebe o Maracaju, às 15h, no Estádio Noroeste, em Aquidauana, pela sexta rodada do Sul- Mato-Grossense Sub-20.

A delegação aquidauanense desembarcou ontem de manhã em Campo Grande e, na sequência, seguiu para a cidade distante 125 km da Capital. Segundo o técnico Mauro Marino, os jogadores se reapresentam às 13h30, em “cima da hora” para o jogo com o MAC.

Haverá uma conversa com o elenco para saber sobre o desgaste e avaliar as condições dos jogadores para a partida deste sábado, disse o treinador, ontem, por telefone.

Mauro Marino se mostrou contente pelo desempenho da equipe diante do Gama. “Jogo foi bastante difícil, com apenas garotos da base e dois profissionais [no grupo]. Os meninos nos deram orgulho, mas sabemos que podemos melhorar ainda mais”, falou o técnico. Com relação ao Jonatan, 18 anos, autor do gol da vitória, afirmou que “a gente está lapidando ele para que tenha um futuro promissor”.

O treinador também avaliou o Atlético-AC, próximo adversário no torneio regional. “Uma equipe que vai ser mais difícil do que o Gama. Não foram bem no Estadual nem na Série D. Mas vou buscar mais informações, filtrar o máximo possível para eu trabalhar em cima desse jogo”, comentou.

Ele espera mais obstáculos em ter de jogar novamente como visitante. “A dificuldade vai aumentar e a nossa equipe tem de ser mais competitiva quando acontece essa situação de jogar fora. Infelizmente, só na terceira rodada que você faz um jogo da ida e da volta. E a dificuldade aumenta por a gente estar disputando o Estadual Sub-20, paralelamente à Copa Verde”, completou o técnico.

(Texto de Luciano Shakihama)