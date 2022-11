Miranda chora ao se despedir de jogadores e funcionários do São Paulo

O São Paulo divulgou nesta segunda-feira (14) o vídeo da despedida de Miranda do clube. O zagueiro, que anunciou na semana passada que deixaria o time tricolor, aparece chorando enquanto abraça funcionários e jogadores no CT da Barra Funda.

“É o clube que tenho mais carinho. Infelizmente, são ciclos que se encerram. [Serei] mais um torcedor louco pelo São Paulo. Onde estiver, apoiarei”, afirmou Miranda, no vídeo divulgado pelo clube.

Aos 38 anos, Miranda deixa o São Paulo nesta segunda passagem tendo conquistado apenas o título do Campeonato Paulista do ano passado. Durante o primeiro período que vestiu a camisa tricolor, o zagueiro conquistou três Campeonatos Brasileiros entre 2006 e 2008, antes de se transferir para a Europa.

“Aqui eu vivi a maior parte da minha vida. Com certeza fazem parte da minha história, da minha vida, é como se tivesse perdido uma parte do meu corpo”, emocionou-se o defensor.

A maior dificuldade para a permanência de Miranda no São Paulo era o salário. A diretoria queria que ele ficasse, mas para isso seria necessária uma redução considerável nos vencimentos do jogador.

O defensor também gostaria de atuar mais com a camisa tricolor. Nesta temporada, ele esteve presente em 36 dos 77 jogos que o clube do Morumbi disputou. Mas ficou de fora das duas partidas mais importantes do São Paulo no ano: as finais do Paulistão e da Sul-Americana.

Em princípio, o São Paulo não deve buscar nenhum zagueiro para suprir a saída de Miranda. A diretoria tricolor entende que a volta de Arboleda, lesionado desde junho, é o suficiente para repor a perda no setor.

Com informações da Folhapress