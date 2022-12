Messi desmonta retranca da Austrália e classifica Argentina

Contra a Austrália, por 35 minutos a Argentina não achou como furar o bloqueio da Austrália no Estádio Al Rayyan, em Doha, neste sábado (3), pelas oitavas de final da Copa do Mundo.

Com duas linhas de quatro e cortando todos os passes do adversário, a equipe da Oceania se fechava e apostava em uma bola parada ou contra-ataque.

A estratégia dera certo na rodada final da fase de grupos, diante da Dinamarca. Poderia funcionar novamente.

Quando a Argentina deu a bola a Messi, tudo se resolveu. Como já havia acontecido contra o México, o camisa 10 tirou seu time do sufoco e fez o gol que abriu o caminho para a vitória por 2 a 1 que colocou a Argentina nas quartas de final do Mundial.

Na próxima sexta-feira (9), a rival será a Holanda por uma vaga na semifinal. É a repetição do confronto mais memorável da carreira de Messi no torneio pelo seu país. Em 2014, ele já era o capitão no triunfo nos pênaltis que o levou à decisão da Copa.

Com informações da Folhapress, por ALEX SABINO