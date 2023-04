Mercedes surpreende em pole position de Verstappen em Melbourne

Na madrugada de hoje (1), aconteceu no circuito de Albert Park, em Melbourne, a seção classificatória para o GP da Austrália de fórmula 1. A corrida será na madrugada de sábado para domingo, às 1h (horário de MS) e quem roubou a cena foi a Mercedes!

George Russel, que largará na 2º colocação com o tempo de 1:16.968 e Lewis Hamilton em 3º, alcançando 1:17.104, tiveram bons desempenhos na classificatória. Quem estará a frente, é o holandês Max Verstappen, que conseguiu o tempo de 1:16.732 e largará em 1º. Essa é a 22º pole na carreira de Verstappen na Fórmula 1, e a primeira em Melbourne.

Além da Mercedes, outro que pode incomodar Max é espanhol, Fernando Alonso com a sua Aston Martin. Alonso largará logo atrás de Hamilton, na quarta colocação e não deve aliviar para os pilotos da Mercedes na largada.

Já as Ferraris de Carlos Sainz e Charles Leclerc foram bem abaixo das expectativas. Sainz largará em 5º, enquanto seu companheiro de equipe sairá na 7º colocação.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.