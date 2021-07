“Maria Portela foi claramente prejudicada”, afirma Thiago Camilo. Esta também é a opinião de atletas, jornalistas e, claro, torcedores. O que é mais uma tristeza para o Brasil. Que contabiliza “roubo” no surf com Medina e com Caio Souza, na ginástica olímpica.

Enfim, foi uma luta duríssima. Mas, Maria Portela perdeu em GOLDEN SCORE GIGANTESCO para Madina Taimazova. Assim, se despediu dos Jogos Olímpicos 2020.

Foram quase 15 minutos de combate. Além de judocas, os jornalistas não aceitaram a terceira punição recebida por Portela. Assim, os árbitros decidiram a luta a favor de Taimazova. Os especialistas e torcedores, apontam que a Maria Portela teve um “wazari”. Porém, não foi registrado. Isto daria a vitória para a atleta olímpica do Brasil.

Portanto, ela chorou. E o choro de Maria Portela comoveu a torcida. Então, VEJA AQUI TODOS OS COMENTÁRIOS.

De toda forma, O comentário do judoca Thiago Camilo está no Twitter em seu perfil @TiagoCamiloJudo. “A Maria Portela (@MahPortela) foi claramente prejudicada nessa luta. Tanto no golpe não pontuado quanto na decisão do golden score. Lutou como uma guerreira”, reclamou.

Já o perfil do @mundodabola foi direto “VOCÊ NÃO PERDEU, MARIA PORTELA. VOCÊ FOI ROUBADA.”

Mas, até a pequena celebridade @maisa se manifestou. “Bom dia. Vi agora a situação do judô de ontem. De cortar o coração o que fizeram com a Maria portela. Nossos atletas não merecem isso. :(“

Todavia, @lucianagenro deu forças à atleta. “Lute como uma garota! A judoca gaúcha Maria Portela foi gigante e nos encheu de orgulho. Esse resultado controverso não abala a força da tua história! Nosso respeito e carinho pela trajetória da brilhante atleta olímpica”

