Manchester United é eliminado pelo Atletico de Madrid na Liga dos Campeões

A equipe do craque, o Manchester United, acabou derrotada hoje (15) pelo Atlético de Madrid, na Inglaterra, por 1 a 0, e se despediu da competição no começo do mata-mata. Na partida de ida, houve um empate por 1 a 1, na Espanha.

Autor da assistência que resultou no gol de João Félix no primeiro confronto, o brasileiro Renan Lodi foi quem balançou a rede dos ingleses desta vez, ainda no primeiro tempo, aos 41 minutos.

Com exceção a um chute de fora da área, essas foram as duas chegadas dos espanhóis ao gol. Desde o início, os donos da casa armaram uma pressão e dominaram a posse de bola, porém não conseguiram chegar ao gol.

Ao abrir vantagem no placar agregado, o Atlético manteve a mesma postura na etapa final, com as linhas defensivas mais baixas e ainda contando com o nervosismo dos jogadores do United.

Com informações da Folhapress