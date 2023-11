Lusa na Série A: após vencer Náutico, Portuguesa garante acesso antecipado

A Portuguesa venceu o Náutico por 2×1 na tarde desta quarta-feira (29/11) e fica agora a poucas trocas de passe da grande final do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol 2023 – Série B. O jogo de ida da semifinal aconteceu no Estádio Jacques da Luz, de portões fechados, em Campo Grande. Éverton “Tiziu” e Gabriel Pereira balançaram a rede e deixaram a Lusa na frente.

Além da vitória, o acesso à Série A do próximo ano está garantido: o empate de 0x0 no jogo entre Águia Negra e Corumbaense culminaram na conquista rubro-verde. Sendo assim o clube já tem direito à 3ª vaga de acesso à primeira divisão, seguindo critérios definidos pela FFMS (Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul).

Ainda assim o time segue na briga pelas vagas iniciais e pelo espaço na grande final. “A vitória é o que nos colocou na Série A e é isso que vamos continuar buscando. Garantir os 3 pontos faz parte da minha filosofia e do que estamos implantando na Portuguesa e domingo não será diferente”, diz o técnico Glauber Caldas.

A partida

Em uma partida quente – dentro e fora das quatro linhas – a Lusa se postou em seu canto de ataque e abriu o placar logo aos 15 minutos. Após jogada de contra-ataque o goleiro adversário espalmou a bola pro alto, que sobrou na grande área para Adriano cabecear, Coruja dominá-la e de rasteira tocar para Tiziu. Na cara do gol o camisa 11 não pensou duas vezes para matar na rede.

A intensidade seguiu para o restante do primeiro tempo. Alguns chutes passaram próximo a trave mas nenhum entrou. O segundo gol lusitano só veio após o intervalo, aos 22 minutos. Marcelinho cabeceou após cruzamento pela esquerda de Luan, mas foi no rebote que Gabriel aproveitou do lado direito e bateu para o fundo da rede, em um espaço ínfimo entre dois zagueiros e o goleiro adversário.

No fim do jogo o Náutico marcou um tento, mas não foi o suficiente para alcançar a onça. Com este resultado a Portuguesa está a um empate de garantir a vaga na final. O returno será em casa, no Estádio Sotero Zárate, às 15 horas do próximo domingo (3/12).