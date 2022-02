Lukaku do Chelsea fala português, ama feijoada e toma guaraná

O Palmeiras disputa a final do Mundial de Clubes contra um Chelsea que tem três brasileiros “e meio” em seu elenco. Além de Jorginho, Kenedy e Thiago Silva, também dá para considerar que Romelu Lukaku.

Apesar de ajudar o seleção da Bélgica a eliminar o Brasil na Copa do Mundo de 2018, o centroavante belga fala português, gosta de tomar guaraná e ama feijoada, conforma a reportagem do UOL.

“A comida brasileira é a mesma do Congo, bem similar. O feijão do Brasil é o mesmo do meu país. Feijoada é minha comida favorita e gosto muito de rodízio de carne”, contou Lukaku em uma entrevista em português ao canal ESPN, em 2018. “Guaraná eu gosto muito, na minha casa tem muito guaraná”, revelou na ocasião.

A família de Lukaku tem origem no Congo, país violentamente colonizado pela Bélgica até os anos 1960. Ele nasceu na Europa, mas tem dupla nacionalidade. As raízes africanas explicam o gosto do centroavante pelo feijão preto brasileiro, bem semelhante ao congolês, que ele experimentou e gostou.

O Brasil está também nas influências futebolísticas de Lukaku, que cresceu admirando Adriano Imperador, com quem acredita ter características similares: muita força, explosão física e chute forte de canhota.

(Com Uol Esportes)