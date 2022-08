Luís Suarez viraliza após utilizar vestiário modesto no Uruguai

Luis Suárez assinou recentemente pelo Nacional Montevideo, clube onde iniciou a carreira de futebolista. Agora, ele vive um cenário bem diferente da Europa. O atacante viralizou na internet após ser filmado adentrando o vestiário do Liverpool Montevideo, que está em uma situação bem precária, principalmente em comparação às estruturas que já frequentou.

Por meio de um vídeo divulgado nas redes sociais, Luis Suárez apareceu chegando no estádio Belvedere com seu tradicional chimarrão. Com tijolos aparecendo e com paredes caindo aos pedaços, o local chamou a atenção do atacante, que vivenciou momentos dos quais não se lembrava por conta de sua passagem no futebol europeu.

Nas imagens, o atacante uruguaio é visto chegando ao vestiário, da maneira como sempre faz, com seus pertences na mão e cumprimentando os colegas de equipe.

Algo que chamou a atenção dos internautas foi justamente o amor de Luíz Suarez pelo clube. Em suas quase duas décadas como jogador profissional, o uruguaio teve passagens pelos clubes mais ricos do mundo. Dessa forma, desfrutou das melhores instalações que o futebol pode proporcionar. Agora, o atleta volta ao cenário da América do Sul, com todas suas peculiaridades, dificuldades, mas também com muita magia.

Dentro de campo, Luis Suárez foi escalado como titular e tentou fazer de tudo para marcar mais um gol com a camisa do Nacional. No entanto, o atacante passou em branco e viu Franco Rosa ser o responsável por anotar o gol da vitória da equipe uruguaia diante do Liverpool. Desde que voltou ao clube, o artilheiro ainda não brilhou no campeonato local.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.