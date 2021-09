LOL: “Temos chances de uma boa campanha no Mundial”, diz Titan

A RED Canids Kalunga derrotou a Rensga por 3×1 na última semana e se consagrou campeã do 2º split do CBLOL 2021, conquistando também a vaga no Mundial de League of Legends 2021, que será realizado na Europa.

Após a partida, os jogadores da Matilha, acompanhados pelo treinador, Coelho, participaram da coletiva de imprensa, onde falaram sobre a conquista do título, a preparação para a Grande Final, além das expectativas para o Worlds 2021.