LoL: RED Canids atropela Rensga e é campeã do CBLOL 2021

A RED Canids é bicampeã do CBLOL! Com diversos atropelos em Summoner’s Rift, a Matilha vermelha pressionou a Rensga e venceu os goianos na final do League of Legends brasileiro por 3-1, conquiatando também a chance de representar o Brasil no Campeonato Mundial 2021, na Europa.

Com escolhas confortáveis para seus jogadores em campo e um estilo de jogo super agressivo, a RED jogou sempre para cima, colocando toda a pressão em cima da Rensga.

Conhecida por jogadores formados na base sob a liderança de Titan (bicampeão do CBLoL em 2018), o elenco da RED gritou muito, e após cada partida, o abatimento dos jogadores da Rensga era claro.