Liga Terrão MS entra na segunda fase neste final de semana

O principal campeonato de futebol amador de Mato Grosso do Sul entra na segunda fase neste final de semana. No sábado e domingo, estão agendados jogos nos quatro campos de futebol na Capital.

Os bairros que terão jogos serão: Jardim Santa Emília, Vila Nasser, Jardim Talismã e Vila São Jorge da Lagoa.

Acompanhe os jogos abaixo, separados por sedes:

Sede Jardim Talismã (Rua Jacinto Máximo Gomes)

Sábado (23)

Real FC/Cesta Básica Guimaraes x Juventus/Ajacio – 14h30

Atlético Nasser x Mirage FC – 15h45

Domingo (24)

Atlético Norte/NSA Construtora Mossini – 9h

Amigos do Garcia/Carnívoros Burguer x Leon FC – 10h

Sede Santa Emília (Rua Iconha – Jardim Santa Emília)

Sábado (23)

CFC x GDC FC/Chaparro Areia e Pedra – 15h

Borracharia Grachain x Avante FR – 16h

Raça Real x Os Paivas/Raça – 17h

R9 FC/Sebap/Quadra Campos x Federal FC – 18h

Sede São Caetano (Rua Teobaldo Kaffer – São Caetano)

Domingo (24)

Barcelona/Amigos do Axito x SE Marabá/Capital Lubrificantes/MSbet – 9h

WR Hortifruti/Casarão Nova Lima x Família Barcelona/WR Hortifruti – 10h

Sede Serra Azul (Rua Alvivandia – São Jorge da Lagoa)

Sábado (23)

Almeida FC x Rick Calhas/Valim FC – 14h30

Seduc/Amigos do Julio Presidente x Caldeirão FC/88 Burguer – 15h45

Domingo (24)

Mercenários/Amigo do Poconé x Zé Pereira – 9h

Sayonara x EC Camarões/Esporte Brasil/Cheff Burguer – 10h

