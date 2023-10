Líder isolado do Brasileiro, Botafogo bate o Bragantino e vence a 6ª seguida

O Botafogo venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 0 na noite de hoje (15), em partida válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Eduardo e Di Plácido, ambos no segundo tempo, fizeram os gols do jogo no Nilton Santos.

O Botafogo controlou a partida em boa parte do tempo, mas só conseguiu chegar aos gols em dois vacilos da defesa adversária.

Com a vitória -a sexta seguida no Brasileiro-, o Botafogo chegou aos 39 pontos e abriu 13 de vantagem sobre o Flamengo, que joga amanhã (16), na liderança. O Red Bull Bragantino segue com 24 e aparece no sexto lugar.

O Botafogo volta a campo na próxima quarta-feira (19), quando recebe o Patronato, às 19h (de Brasília), pela partida de volta dos playoffs da Copa Sul-Americana.

O Red Bull Bragantino só volta a jogar no dia 23 de julho (domingo), contra o Internacional, em casa, pelo Brasileiro.

Com informações da Folhapress