Lewandowski oficializa transferência ao Barcelona

o Barcelona oficializou a compra de Lewandowski. O atacante polonês chega a equipe com o status de principal contratação. O Barça irá pagar 45 milhões de euros (cerca de R$ 245 milhões), com outros 5 milhões de euros (R$ 27 milhões) previstos caso metas sejam atingidas.

Robert Lewandowski is set to join FC Barcelona. Full details: https://t.co/LQ59LnkBZW — FC Bayern Munich (@FCBayernEN) July 16, 2022

O jogador já se despediu dos companheiros no CT do Bayern, durante a atividade deste sábado. Pouco depois, o Barça também divulgou um comunicado dizendo que a assinatura do contrato depende apenas dos exames médicos.

A expectativa é de que Lewandowski chegue a Barcelona neste sábado. O atacante, inclusive, tem chance de viajar para se juntar ao elenco nos Estados Unidos, onde o time fará parte da pré-temporada.

A negociação

O acerto com Lewandowski encerra uma das principais novelas do mercado da bola europeu. O atacante deixou claro há meses que não gostaria de permanecer no Bayern de Munique, com quem tinha contrato até junho de 2023. O polonês também manifestou que seu desejo era se transferir apenas para o Barcelona.

A princípio, o Bayern de Munique tentou fazer jogo duro e afirmou que não tinha interesse em negociar seu principal jogador nas últimas temporadas. Entretanto, as conversas avançaram nesta semana, com o Barcelona chegando perto do valor pedido pelos bávaros para vender Lewandowski.

Missão importante

Lewandowski se junta ao atacante brasileiro Raphinha na lista de contratações do clube nesta janela de transferências. Juntos eles representam um sinal de que o time catalão pode sonhar mais alto nessa temporada.

Os últimos anos não foram fácil para a torcida. Com um barça fragilizado, com problemas financeiros, o clube mal conseguiu uma vaga na final da liga europa. Agora, com um cenário mais favorável e a contratação do principal centro-avante do futebol mundial, o clube pode sonhar mais longe.

O polonês pode simbolizar o retorno de um gigante europeu aos holofotes. Eleito o melhor jogador do mundo nos dois últimos anos, Lewandowski é a esperança de um Barcelona ambicioso nesta nova temporada.

