Levantamento de peso: Marco Túlio Gregório leva três medalhas no Pan

O brasileiro Marco Túlio Gregório conquistou três medalhas hoje (28), no CBLP (Campeonato Pan-Americano de Levantamento de Peso). A competição é realizada em Bogotá, na Colômbia.

O mineiro, de 30 anos de idade, foi prata no arranco (onde o atleta levanta a barra acima da cabeça de uma vez, sem apoiá-la no corpo), bronze no arremesso (quando o pesista levanta a barra na altura do ombro, depois sobre a cabeça e aguarda a liberação dos árbitros para soltá-la) e prata no geral, que leva em conta os resultados das duas provas. Ele compete na categoria até 96 quilos (kg).

No arranco, Marco Túlio levantou 161 kg, apenas um a menos que o colombiano Andres Martinez, que conquistou o ouro. No arremesso, ele ergueu 187 kg, ficando atrás novamente de Martínez (200 kg) e do mexicano José Luís Carpizo (190 kg). Com 348 kg na soma dos pesos, o mineiro ficou a frente de Carpizo (338 kg), superado pelo atleta da Colômbia (362 kg) no geral.

“Essas medalhas significam demais para mim. Em um momento de dor, em que eu achei que não conseguiria levantar mais pesos, conquistá-las é gratificante demais. Para mim, servirá como uma bomba de motivação para os próximos eventos e para voltar a fazer as marcas que eu fazia, tudo isso com bastante vigor, vontade e qualidade técnica”, disse Marco Túlio, ao site da CBLP.

O Brasil chegou a 12 medalhas nesta edição do Pan-Americano. Com três ouros na categoria até 45 kg, Emily Rosa é o destaque da seleção. Irmã de Emily, Nathasha Rosa obteve uma prata e dois bronzes na categoria até 49 kg. Também no feminino, Letícia Laurindo foi prata e bronze (duas vezes) nos 55 kg.

Ainda nesta quinta-feira, Laura Amaro representa o país na categoria até 81 kg, a partir das 20h30 (horário de Brasília). A competição chega ao fim nesta sexta-feira (29), com as disputas nas categorias femininas até 87 kg e acima de 87 kg e masculinas até 109 kg e acima de 109 kg. A primeira prova começa às 14h.

O torneio é transmitido ao vivo no canal da Federação Pan-Americana de Levantamento de Pesos no YouTube.

