Lateral Ismaily marca primeiro gol na temporada pelo Lille e celebra: “muito feliz”

Lille é o quarto colocado da Ligue 1 e busca vaga direta na próxima edição da Champions League

No último domingo (28), o Lille venceu mais uma partida na Ligue 1. O LOSC venceu o Metz, fora de casa, por 2 a 1, de virada, e chegou aos 55 pontos ganhos na temporada. Titular absoluto da equipe comandada pelo treinador Paulo Fonseca, o lateral brasileiro Ismaily marcou o primeiro gol do Lille na partida e também o seu primeiro na temporada. Ismaily celebrou o gol marcado.

“Muito feliz em poder ajudar a equipe marcando um gol nesse jogo fora de casa. Saímos atrás, mas conseguimos nos impor, alcançamos a virada e conquistamos uma vitória muito importante para as nossas pretensões dentro do campeonato. Enfrentamos um adversário que valorizou muito a nossa vitória”, disse.

Restando três rodadas para o término da competição, o Lille ocupa a quarta colocação na tabela. Os três primeiros colocados da Ligue 1 garantem vaga direta na Champions League da próxima temporada e o quarto colocado irá disputar as fases eliminatórias da principal competição europeia. Ismaily destacou a luta por uma vaga direta, mas ressaltou a dificuldade e a qualidade dos adversários.

“Será muito importante para o clube ter uma vaga na competição na próxima temporada, mas nós temos adversários difíceis pela frente, grandes times e não será nada fácil. Vamos seguir trabalhando forte e buscar as vitórias nos próximos jogos”, concluiu.

