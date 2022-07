Juventude perde pênalti e empata com o Goiás pelo Brasileirão

Juventude e Goiás empataram na manhã de hoje (17) em 0 a 0, no estádio Alfredo Jaconi, pela 17º rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado, não mudou em nada o panorama das equipes. O Juventude continua na zona do rebaixamento, com 13 pontos, na 19º colocação. Já o Goiás, com 21 pontos, é o 13º na tabela.

Os donos da casa joga contra o Flamengo, na quarta-feira (20), às 19h30 (horário de MS), enquanto os goianos recebem o Fluminense, no mesmo dia, às 18h (horário de MS).

O jogo em si, foi morno. As melhores chances do jogo foram com Ricardo Bueno, que até desperdiçou um pênalti no segundo tempo. Outro lance de perigo, mas anulado pelo VAR foi o gol de Thalisson.

Ambas as equipes voltam a campo na próxima quarta-feira em busca de recuperação no Campeonato Brasileiro.

