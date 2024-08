Juventude vira e vence Fluminense no primeiro duelo das oitavas da Copa do Brasil

O Juventude conquistou uma virada emocionante contra o Fluminense no primeiro confronto das oitavas de final da Copa do Brasil. O jogo, disputado na noite desta quinta-feira (1º) no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), foi marcado pela reviravolta do time da casa no segundo tempo, assegurando a vitória por 3 a 2.

O Fluminense abriu o placar logo aos 2 minutos do primeiro tempo. Em uma jogada rápida, a bola passou por Serna, Guga e Marcelo, que cruzou para a área. Após a defesa afastar, Nonato recuperou a bola e lançou para Lima, que dominou e finalizou com precisão, balançando a rede e colocando o Tricolor Carioca na frente.

A segunda etapa, porém, foi dominada pelo Juventude. Aos 2 minutos, Lucas Barbosa empatou a partida, aproveitando uma falha na defesa adversária. O Fluminense tentou reagir rapidamente, com Keno avançando pela esquerda e achando Lima na grande área, mas sem sucesso.

Aos 19 minutos, Keno voltou a aparecer pela esquerda, cortou para o meio e bateu, com a bola passando rente à trave. Seis minutos depois, Guga arriscou de longe, mas a bola saiu por cima do gol. Foi então que o Juventude aproveitou a oportunidade e ampliou o placar com Rodrigo Sam aos 26 minutos.

Aos 35 minutos, Diego Gonçalves fez o terceiro para o Juventude, selando a virada. No fim do jogo, Arias cruzou na área e Thiago Santos, de cabeça, diminuiu a diferença no placar para o Fluminense, mas não foi suficiente para evitar a derrota.

Este confronto marcou a primeira vitória do Juventude desde o retorno de Jair Ventura ao comando do time. Com o resultado, a decisão da vaga para a próxima fase da Copa do Brasil será levada para o Maracanã.

O jogo de volta está marcado para a próxima quarta-feira (7), às 20h30, no horário sul-mato-grossense. De acordo com informações do Fluminense, mais de 24 mil ingressos já foram vendidos para a partida decisiva.

