Justiça da Espanha decide dar liberdade condicional a Daniel Alves

A Justiça da Espanha deu a liberdade condicional ao ex-jogador Daniel Alves. A informação foi divulgada pelo jornal espanhol “El País”. Segundo o SBT News, Daniel Alves terá que pagar 1 milhão de Euro (quase R$ 6 milhões) de fiança para deixar a prisão.

Além disso, o ex-jogador deverá também entregar os passaportes e não poderá se comunicar com a vítima. Ele foi condenado em 22 de fevereiro, a quatro anos e seis meses de prisão por estuprar uma mulher na boate Sutton. O caso aconteceu em Barcelona, na Espanha, em 2022.

Ainda conforme o SBT News, a sentença saiu duas semanas após o término do julgamento, realizado entre os dias 5 e 7 de fevereiro. Na época, o Tribunal de Barcelona levou em consideração as evidências e os depoimentos do julgamento, que provaram o abuso.

Com informações do SBT News.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: