Judô: Sul-mato-grossenses disputam Troféu Brasil em BH

Mato Grosso do Sul terá representantes no Troféu Brasil de Judô, que começa nesta sexta-feira (7) e vai até sábado (8), em Belo Horizonte (MG). O campo-grandense Elias Rodrigues Moreira Neto, representa a Associação Judô Futuro, e disputa a sênior masculino leve (até 73kg), categoria que conta com 77 inscritos.

O evento, considerado um dos mais importantes do calendário nacional, reúne 625 atletas de 79 clubes na sede do Minas Tênis Clube. O CBI (Campeonato Brasileiro Interclubes) Troféu Brasil costuma servir como vitrine para judocas que buscam vaga na seleção brasileira e em competições internacionais.

Elias vive no Paraná desde que se mudou em outubro para treinar pela AABB Curitiba, mas, nessa competição, ainda defende Mato Grosso do Sul. O judoca é um dos nomes promissores da nova geração do Estado. Em 2024, foi campeão brasileiro sub-18 e, neste ano, conquistou o bronze na competição por equipes, em setembro.

Aléxia luta pelo Pinheiros-SP

Nas disputas entre as mulheres, a sul-mato-grossense Aléxia Nascimento busca o pódio no peso ligeiro (até 48 kg), que conta com trinta inscritas. A atleta também revelada pelo Judô Futuro defende o Pinheiros, de São Paulo (SP).

A programação em Belo Horizonte segue até domingo (9), quando será realizado o Grand Prix Nacional de Judô Interclubes, torneio por equipes mistas que contará com 273 judocas de 19 clubes na disputa pelo título de melhor do país. Nesta edição, Mato Grosso do Sul não terá representantes.

As lutas preliminares do Troféu Brasil terão transmissão ao vivo pela CBJ TV, enquanto as finais poderão ser acompanhadas pelo canal do YouTube Time Brasil TV e no canal online O Tempo.

Por Mellissa Ramo