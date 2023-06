Jogando em casa, Serc/UCDB empata com São José e se complica na competição

Jogando para sua torcida, no Ginário Poliesportivo Dom Bosco, em Campo Grande, a Serc/UCDB (Sociedade Esportiva Recreativa Chapadão/Universidade Católica Dom Bosco) empatou na noite de sábado (3), contra o São José (SP), em 2 a 2 pela Liga Feminina de Futsal. Com o resultado, a equipe de sul-mato-grossense estaciona na parte de baixo da tabela.

Quem saiu na frente foi a Serc/UCDB no primeiro tempo, com gols de Aninha e Maysa. A vantagem que seria de extrema importância para a equipe de MS, acabou se diluindo no segundo tempo com gols de Lívia e Jara para a equipe paulista.

Com um jogo a menos na tabela, a Serc/UCDB soma dois pontos e está na 10ª colocação do grupo. Essa posição não garante a classificação da equipe sul-mato-grossense, estreante na Liga. Segundo a organização do torneio, classifica-se oito equipes para a próxima fase.

A equipe da Serc/ UCDB tem mais uma chance de recuperação. No dia 18, enfrentam a UNIDEP/Pato Branco, na cidade de Pato Branco (PR).

Veja a tabela atualizada abaixo:

