Jogador de 21 anos morre após passar mal em partida de futebol amador

Anderson Costa, de 21 anos, conhecido popularmente como “Costinha”, morreu na noite de ontem (19), após passar mal durante uma partida pela Copa Comércio Municipal, em Nioaque, a 184 quilômetros de Campo Grande. O jovem atleta tem passagens pelo Aquidauanense, Maracaju e Dourados e estava representando o time “Barbearia do Vale”.

Segundo informações de amigos, Costinha, jogava uma partida de futebol amador em campo sintético no momento em que passou mal. Após cair ao solo, desesperados, amigos o socorreram e encaminharam ao hospital da cidade, mas chegou sem vida a unidade hospitalar. A cidade não possui Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Conforme informações de pessoas próximas e estavam acompanhando o jogo, a falta de um socorro especializado, fizeram que os amigos, pegassem o Costinha no colo, e o colocassem numa carroceria de um veículo. Ele foi encaminhado para o hospital da cidade, mas chegou já sem vida. Após constatado a morte, o corpo do jovem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) no município de Jardim, e depois liberado para o velório em Nioaque. A causa da morte até o momento não foi confirmada.

A Copa Comércio Municipal é organizada pela prefeitura de Nioaque. O torneio iniciou no dia 15 de dezembro de 2022, com previsão de término em 13 de fevereiro de 2023.

