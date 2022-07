João Victor é anunciado pelo Benfica e se despede do Corinthians

“Cheguei ao Corinthians cheio de sonhos, e hoje parto em busca de mais um deles. Cheguei ao clube para dar o melhor e posso ir com a certeza de que este dever foi cumprido. Faltou muito, é verdade, mas um dia espero voltar e poder conquistar tudo com vocês, Fiel”, disse o zagueiro de 23 anos em um vídeo de despedida.

João Victor foi vendido por 9,5 milhões de euros (R$ 52,7 milhões), dos quais o Corinthians ficou com 8 milhões de euros (R$ 44,4 milhões) pelos 55% dos direitos econômicos que detinha. Já o Coimbra, então dono de 45% dos direitos, segurou 20% e negociou o restante por 1,5 milhão de euros (R$ 8,3 milhões).

O Corinthians também publicou despedida. “Nosso filho do Terrão agora tem uma nova casa. Desde 2017 no Timão, João Victor foi em definitivo para o Benfica. Muito obrigado por tudo, meu zagueiro! Sucesso na carreira!”, escreveu o perfil oficial do clube nas redes sociais.

João Victor era titular absoluto do Corinthians com Vítor Pereira, tendo entrado em campo em 22 dos 23 jogos em que esteve à disposição do treinador. Com a formalização da venda do zagueiro, VP passa a ter cinco opções para escalar a zaga alvinegra: Bruno Méndez, Gil, Raul Gustavo, Robert Renan e Robson Bambu.

Com informações da Folhapress, por ARTUR SANDES