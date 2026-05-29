João Fonseca vence Djokovic com virada épica em Roland Garros

Brasileiro conseguiu o recorde de ser primeiro tenista com menos de 20 anos a derrotar o sérvio em uma partida de Grand Slam

Nesta sexta-feira (25), o tenistra brasileiro João Fonseca venceu o sérvio Novak Djokovic em uma virada épica de cinco sets em Roland Garros.

A disputa entre os dois durou quase cinco horas com cinco sets (4-6, 4-6,6-3,7-5, e 7-5). Com a vitória, João conseguiur barrar o sérvio de conquistar o recorde de 25 títulos de Grand Slam.

Além do importante feito, o brasileiro conseguiu o recorde de ser primeiro tenista com menos de 20 anos a derrotar Djokovic em uma partida de Grand Slam.

Agora João Fonseca enfrentará Tommy Paul ou Casper Ruud no domingo pelas oitavas de final do torneio.

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