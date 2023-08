Ivinhema vence o União ABC e joga pelo empate na final do Estadual- 20

Na tarde de ontem (20), o Ivinhema venceu o União ABC, por 1 a 0, no Estádio Luiz Saraiva Vieira, o Saraivão, e sai em vantagem na primeira partida da final do Campeonato Sull-Mato-Grossense Sub-20. O segundo jogo está marcado para o próximo sábado (26), às 15h, Estádio Olho do Furacão, em Campo Grande. O time da Capital, precisa vencer por mais de 2 gols, para conseguir conquistar o título da categoria.

O único gol da partida foi marcado por Darlan aos 31 minutos do primeiro tempo. Com o placar desfavorável, o time do União ABC foi para cima no segundo tempo, mas não conseguiu reverter o placar desfavorável.

Com o resultado, o Ivinhema vem para Campo Grande com a vantagem do empate. Caso o União ABC vença pelo mesmo placar de 1 a 0, a partida será decidida nos pênaltis.

Ambas as equipes já garantiram a participação na Copa São Paulo de Futebol Júnior (Copinha) no próximo ano. Essa será a primeira participação do Ivinhema no maior campeonato de base do mundo e a quinta do União ABC.

