Isaquias Queiroz avança para semifinais na prova do C1 1000 metros

Isaquias Queiroz avançou, hoje (4), para as semifinais da prova do C1 1000 metros no Campeonato Mundial de canoagem de velocidade que está sendo disputado em Halifax (Canadá). O feito foi alcançado após o baiano terminar a sua eliminatória na segunda posição, com o tempo de 3min59s71.

O vencedor da prova foi o romeno Catalin Chirila, enquanto Serghei Tarnovschi, da Moldávia, alcançou a terceira melhor marca. Caso supere as semifinais, o campeão olímpico chegará à sua segunda final na competição, pois garantiu ontem (3) a classificação direta para a decisão da prova do C1 500 metros ao terminar em primeiro na sua eliminatória.

Na história de mundiais de canoagem de velocidade, Isaquias Queiroz já soma o total de 12 medalhas (seis ouros e seis bronzes).

Com informações de Agência Brasil

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.