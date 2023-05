Irapuan, do Operário sofre grave lesão no tendão esquerdo e passará por cirurgia

O Operário Futebol Clube informou, ontem (9), que o atacante Irapuan sofreu um rompimento de tendão esquerdo e passará por cirurgia. De acordo com o clube, o centroavante poderá ficar entre 8 a 9 meses de recuperação e está fora do Campeonato Brasileiro Série D.

Irapuan se lesionou na final do campeonato Sul-Mato-Grossense no empate contra o Costa Rica em 1 a 1, no estádio Laertão, no último dia 30 de abril. Neste jogo, mesmo lesionado, Irapuan que entrou no segundo tempo da partida, fez o gol do Operário aos 49 minutos do segundo tempo.

“A lesão do Irapuan é uma grande perda técnica para a sequência da série D. Ele é um jogador muito querido por todos e mesmo lesionado, vai continuar com a gente até o final deste ano. Já estamos correndo atrás dessa situação, para que ele se recupere o mais rápido possível”, comentou o presidente do Operário para a reportagem do Portal O Estado Online, Nelson Antônio da Silva.

Questionado sobre peças de reposição para o setor extremo de ataque, o presidente do Operário se mostrou tranquilo e que as últimas contratações foram pensadas sobre possibilidade de lesões de seus atletas. “Sobre o Irapuan, a gente já meio que suspeitava sobre a gravidade da lesão, por isso trouxemos o meia atacante Kiko (Anápolis-GO), para repor esse setor. A gente também trouxe o Coruja (ex-DAC) como uma peça de alternativa para o ataque. Quando fomos ao mercado atrás de contratações, a gente já estávamos aguardando as situações do Irapuan e do Hugo (lateral), por isso contratamos também o lateral Bruno Dip. Estamos tranquilos, porque a gente conseguiu repor esses buracos no elenco, mas também estamos de olho em oportunidades que pode acontecer no futuro. O elenco ainda não está fechado”, detalhou o presidente do Operário.

Atacante é xodó da torcida e querido no elenco.

Em 2022, o Operário Futebol Clube foi campeão sul-mato-grossense ao vencer o Aquidauanense por 3 a 1, no estádio Municipal Mário Pinto de Souza, em Aquidauana. Naquele ano, Irapuan se tornou um dos principais jogadores do Galo e virou xodó da torcida operariana pelo seu desempenho em campo. Ele fez um dos gols do último jogo do hexagonal final e sempre que o atleta entrava em campo, a torcida do Operário gritava o seu nome.

Por conta do seu excelente desempenho no ataque do Operário em 2022, o atacante Irapuan voltou ao Galo em 2023. A sua contratação foi bastante elogiada entre os torcedores, mas o atacante não conseguiu mostrar a mesma atuação no campeonato sul-mato-grossense deste ano por conta de lesões que afetou o seu desempenho em campo.

Irapuan ficou boa parte do campeonato como suplente no banco de reservas, mas sempre utilizado pelo técnico Celso Rodrigues como válvula de escape em jogos que o Operário necessitava de mais velocidade e pressão no ataque.

Apesar da lesão, Irapuan contínua no elenco do Operário se recuperando. Conforme informações do clube, a cirurgia já está marcada para acontecer no início da próxima semana.

Operário enfrenta neste domingo (13), às 15h30, o XV de Piracicaba (SP), pelo Campeonato Brasileiro da Série D. Na primeira partida, o Galo da capital empatou contra o Ferroviária (SP), em Araraquara, no interior paulista e agora joga em seus domínios e uma vitória será de extrema importância para o seguimento do grupo A7 da competição nacional.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.