Investimento de R$ 400 mil traz nova arena esportiva à comunidade bonitense

No dia de ontem (12), o Governo do Estado inaugurou uma arena esportiva na cidade de Bonito, município distante 297 quilômetros de Campo Grande, ao custo de R$ 404 mil.

Parte do programa “MS Bom de Bola”, até o próprio chefe do Executivo estadual deu uma “palinha” ao dar o chute que marcou a estreia do espaço: “vamos jogar bola, gurizada?”, convidou Reinaldo Azambujo para os presentes.

As arenas esportivas são divididas em dois módulos, entre eles um com grama sintética. Com o novo completo ao ar livre, haverá prática de futebol society e basquete 3×3 para a comunidade bonitense.

Santuário do Ecoturismo sul-mato-grossense, a cidade de Bonito ainda contará com reformas e revitalizações do ginásio de esportes da cidade.

Por meio do programa “MS Bom de Bola”, cada uma das 79 cidades sul-mato-grossenses terá ao menos uma arena esportiva. O pacotão de investimentos integra o “MS +Esporte”, com destinação de R$ 120 milhões em 117 empreendimentos.