Internacional aguarda Baralhas para assinar contrato

O Internacional acertou na manhã de hoje (22) a contratação do meio campista, Gabriel Baralhas, ex-Atlético Goianiense. O jogador de 24 aanos desembarca em Porto Alegre no início da próxima semana para realizar exames médicos e assinar contrato.

Conforme informações do GloboEsporte.com, o contrato será de dois ou três anos. Falta apenas confirmação com empresários para fechar acordo. O clube gaúcho fechou uma quantia de R$ 5 milhões por 60% dos direitos econômicos do atleta. Os outros 40% restantes seguem com o Dragão. Ainda conforme apurado pelo GE, o Colorado não possui recursos para fechar a negociação, por isso negociou o pagamento de forma parcelada.

– Existe uma negociação, está em processo final, de minutas contratuais. Se tudo transcorrer na normalidade é possível que nos próximos dias o atleta seja oficializado – afirmou o diretor executivo William Thomas após o empate contra o Juventude na estreia do Inter no Gauchão.

Atualmente, o técnico Mano Menezes tem nessa posição Johnny e Matheus Dias.

Baralhas foi revelado pelo Ituano. Logo após, mudou-se para o Atlético Goianiense, onde ficou por três temporadas. Ele fez 111 partidas, com 11 gols e seis assistências.

