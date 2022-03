Inter e Grêmio jogam hoje para garantir vaga nas semifinais do Gauchão

O Inter e o Grêmio voltam a se enfrentar neste sábado (19), às 16h30 (horário de Brasília), no Beira-Rio. O Gre-Nal de número 436 disputa partida válida pela ida das semifinais do Campeonato Gaúcho.

No último clássico disputado, o Colorado venceu o Tricolor Gaúcho por 1×0. Porém, o Grêmio terminou a primeira fase do estadual em segundo lugar, com 21 pontos, enquanto o Inter se posiciona em terceiro, com 19 pontos.

O Inter vem de quatro Gre-Nais, com duas vitórias e dois empates no período. No todo, a vantagem ainda é colorada. Os donos do campo da partida de hoje somam 159 vitórias, 138 empates e 138 derrotas.

Ficha Técnica

INTERNACIONAL

Possível escalação: Daniel; Bustos, Kaique Rocha, Cuesta e Paulo Victor; Gabriel, Liziero, Mauricio, Edenilson e Taison; David.

​Desfalques: Moisés e Boschilia (ambos lesionados) e Palacios, na fase final de recuperação física.

Técnico: Alexander Medina Alexander Medina GRÊMIO

Possível escalação: Brenno; Rodrigues, Geromel, Bruno Alves e Nicolas; Villasanti, Bitello, Lucas Silva, Campaz e Ferreira; Diego Souza.

​Desfalques: Kannemann (lesionado)

Técnico: Roger Machado

Árbitro: Jean Pierre Lima

Assistentes: Jose Eduardo Bernardi e André da Silva Bitencourt

VAR: Rodrigo Nunes de Sá