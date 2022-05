Inscrições para jogos abertos realizados na Capital vão até terça

Os interessados em participar das competições esportivas tem até a próxima terça-feira (31) para se inscrever na 43ª edição dos Jogos Abertos de Campo Grande. O evento reunirá atletas de entidades estudantis, militares, fundações, empresas, associações e clubes da capital.

Para realizar a inscrição é necessário 1kg de alimento não perecível, por atleta. As fichas de inscrições estão disponíveis no site da FUNESP (Fundação Municipal de Esporte) no link “Jogos Abertos”. As inscrições são recebidas no Guanandizão (Ginásio Poliesportivo Avelino dos Reis), de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h e das 13h às 17h. As vias precisam ser digitadas e entregues pessoalmente.

Para o diretor-presidente da Funesp, Odair Serrano, a ação vai “fomentar a prática esportiva, incentivar o surgimento de novos talentos e elevar o nível técnico das representações municipais”.

Com 16 modalidades, os jogos terão disputas de Natação, Judô, Ciclismo, Badminton, Futebol de salão, Handebol, Voleibol, Basquetebol, Basquetebol 3×3, Vôlei de praia, Beach tênnis, Futevôlei, Atletismo, Tenis de mesa e Xadrez.

Informações:

Para inscrições e acompanhamento das tabelas dos jogos acesse www.campogrande.ms.gov.br\funesp,

Com informações de Prefeitura de Campo Grande

