Ingresso mais barato para ver equipe de Tite custará R$ 115

A CBF realizou na segunda- feira (27) uma vistoria na Arena da Amazônia, estádio que receberá a partida entre Brasil e Uruguai no dia 14 de outubro. O jogo é válido pela 12ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2022.

Em entrevista coletiva, o coordenador de futebol, Juninho Paulista, confirmou que o confronto terá venda de ingressos para oito mil torcedores. Desses, seis mil serão convidados e homenageados. A data de início das vendas está marcada para o dia 7 e os valores variam, conforme os setores do estádio, entre R$ 115 e R$ 700.

Será obrigatório comprovar 100% da vacinação e teste de PCR negativo para adentrar a Arena. Antes do

confronto diante do Uruguai, o Brasil terá Venezuela e Colômbia pela frente. Ambos os jogos fora de casa e nos dias 7 e 10 de outubro, respectivamente.

Durante a visita, o governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC), afirmou que 14 mil pessoas são esperadas

para a partida, 35% da ocupação do estádio. Ele destacou que até o último domingo (26), o estado registrava três dias consecutivos sem mortes por COVID-19.

“Nós temos um comitê que foi montado, com a Secretaria de Segurança e a Fundação de Vigilância em Saúde, junto com a Secretaria de Saúde, para garantir distanciamento social, para garantir o cruzamento de

informações daquelas pessoas que tiveram seu ciclo de vacinação completo e, também, para garantir a

questão da testagem”, declarou Wilson Lima durante entrevista coletiva.

Assim, esse será o primeiro jogo da seleção brasileira com a presença de público desde o início da pandemia. “É um marco poder reiniciar essa caminhada da seleção com público em Manaus. Será um jogo diferente e até por isso fizemos esta visita técnica com bastante antecedência. Temos grandes expectativas para esse jogo”, declarou o diretor de competições da CBF, Manoel Flores. (Com UOL)