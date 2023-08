Ídolo do futebol de MS, morre aos 73 anos de problemas respiratórios

Morreu na madrugada de ontem (5), no Hospital Evangélico, o professor Mário Lúcio da Silva, conhecido como “Manteiga”, aos 73 anos. Ele foi um dos ídolos do futebol sul-mato-grossense na década de 70, onde trabalhou como treinador em clubes de Dourados. Manteiga também fez história como presidente da LEDA (Liga Esportiva Douradense), onde realizou diversas competições, colocando a região sul do Estado em destaque no âmbito esportivo.

Após receber informações do falecimento de Manteiga, diversos desportivos do Estado se manifestaram nas redes sociais. O filho de Manteiga, o meia Mário Lúcio, campeão pelo Sete, Águia Negra, entre outras equipes, também publicou solidariedade ao pai pelas redes sociais.

Com passagens de treinador pelo Ubiratan em 1970, Mário Lúcio também foi treinador no Operário de Campo Grande. Nos anos de 2000, Manteiga foi treinador do Sete de Setembro e presidiu a Leda (Liga Esportiva Douradense de Amadores), em Dourados.

Nos últimos anos, Mário Lúcio se dedicava a formação de jovens e novos talentos no futebol de Dourados.

O corpo de Mário Lúcio é velado na apela da Pax, à Avenida Weimar Gonçalves Torres, 4.825. O sepultamento acontece nesta quarta-feira (16), no município de Dourados.