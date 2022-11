Holanda bate Qatar e avança em 1º do grupo A da Copa

A Holanda confirmou o favoritismo diante do pior anfitrião da história das Copas, nesta terça-feira (29), venceu o Qatar por 2 e 0 e confirmou o primeiro lugar do Grupo A da Copa do Mundo. Os holandeses construíram o resultado com gols de Gakpo e De Jong, um em cada tempo.

O Grupo A chegou na última rodada com promessa de muita matemática para definir classificados e primeiro colocado, já que Holanda e Equador entraram em campo empatados na liderança em pontos (4), vitórias (1), saldo de gols (2), gols pró (3) e gols contra (1).

Desta forma, ficaria com o primeiro lugar quem vencesse o seu jogo por uma diferença de gols superior à do rival. Mas isso nem foi preciso. A Holanda acaba a primeira fase isolado na liderança do Grupo A, com sete pontos, cinco gols marcados e apenas um sofrido (no empate com Equador).

O adversário da Holanda será conhecido ainda nesta terça, com os jogos das 16h (de Brasília) do Grupo B: País de Gales x Inglaterra e Irã x Estados Unidos. Quem ficar com o segundo lugar da chave, abrirá a fase de oitavas de final contra a Laranja Mecânica já neste sábado (3), às 12h (de Brasília), no estádio Khalifa International.

Com informações da Folhapress