De literatura a brechó Horto Florestal é palco para cultura

O mês de março será marcado pela celebração dos 83 anos da Biblioteca Municipal Anna Luiza Prado Bastos, localizada no Horto Florestal que contará ao longo do mês com inúmeras programações culturais que começaram na última quarta-feira (1).

No dia 17 de março, às 15h, acontece o curso “Noções básicas de conservação preventiva para acervos bibliográficos”, ministrado pela conservadora-restauradora Aline Rabello. O curso será online e as inscrições podem ser feitas através do site https://www.sympla.com.br/evento-online/curso-nocoes-basicas-de-conservacao-preventiva-para-acervos-bibliograficos/1898159?share_id=ho842.

No dia 20 de março é a vez dos alunos das escolas municipais participarem de um City Tour Cultural, com visita guiada à Biblioteca da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS). As crianças terão a oportunidade de conhecer o Laboratório de Atividades Lúdicas, onde serão recebidas com contação de histórias e brincadeiras.

A secretária municipal de Cultura e Turismo Mara Bethânia Gurgel, destaca a importância da Biblioteca Municipal para o município. “Nossa Biblioteca Municipal é um espaço democrático, que valoriza os escritores locais e leva desenvolvimento e crescimento para nossa população. A comemoração do aniversário da biblioteca é a celebração da existência deste espaço, que está à disposição do público e promove o incentivo à cultura e a produção do conhecimento”.

Sustentabilidade

Em paralelo com a programação cultural oferecida pela Prefeitura amantes de brechós também poderão ver a exposição do coletivo de brechós no próximo sábado (4), das 8 as 14 horas no Horto Florestal. Av. Ernesto Geisel esquina com a Fernando Correa da Costa.

Serviço programação na Biblioteca

01/03 a 31/03 – Exposição de Obras das Escritoras Mulheres Brasileira Local: Biblioteca Pública Municipal – Mara Calvis – 03 de março – 13h – Livro: Resíduo no lugar certo, Planeta Vivo e Esperto – Joanny Butrago – 08 de março – 9h – Livro: Consciência Emocional Feminina – Gabriela Schell Marques – 17 de março – 9h – Livro: Ative a força que está dentro de você – Marina Duarte – 24 de março – 9h – Livro: Quebra Torto (HQ) 03/03 – Lançamento do livro “Resíduo no lugar certo, planeta vivo e esperto” da escritora Mara Calvis Local: Biblioteca Pública Municipal Horário: 15h 06 a 10/03 – Exposição de Quadros Sensoriais com a Prof.ª Especialista Sônia Aparecida Linz de Queiroz Local: Casa da Mulher Brasileira Horário: 9h 08/03 e 22/03 – Oficina de Recurso para Contação de Histórias com a Prof.ª Marley Ortega Rosa Local: Sala de leitura do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Jardim Noroeste Horário: 08h às 11h 15/03 – Oficina Sensorial para a Associação de Amigos do Autista – AMA Local: Biblioteca Pública Municipal Horário: Pela manhã às 8h e à tarde, às 13h30 17/03 – Curso online “Noções Básicas de Conservação Preventiva para Acervos Bibliográficos” Local: Plataforma SYMPLA Horário: 15h 25/03 – Festival de Xadrez sob a coordenação do Prof. Francisco Gonçalves Local: Biblioteca Pública Municipal Horário: 8h às 11h 31/03 – Encerramento das comemorações de aniversário de 83 anos da Biblioteca Pública Municipal Anna Luiza Prado Bastos Local: Biblioteca Pública Municipal Horário: 9h

