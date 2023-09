Haaland acredita que pode levar Bola de Ouro e evita comparação com Mbappé

Entre os indicados à Bola de Ouro, Erling Haaland acredita que tem chances de levar o prêmio de melhor jogador do mundo na temporada. Em entrevista à France Football -revista francesa responsável pelo prêmio- ele também falou sobre a “rivalidade” com Mbappé.

Levar a Bola de Ouro: “Eu acredito em mim, realmente. Sei que ainda posso melhorar muito, ainda sou jovem. Mas sim, creio que tenho uma chance neste ano”.

Comparações com Mbappé: “Isso [Haaland x Mbappé] é o que todo mundo parece pensar. Mas cuidado, devemos sublinhar a que ponto Messi e Cristiano fizeram coisas estúpidas. Devemos lembrar também que eles ainda fazem isso, porque, mesmo envelhecendo, seguem sendo jogadores fantásticos. Me sinto privilegiado de poder observar dois campeões tão extraordinários quanto eles”.

“Foco em mim”: “Nunca falo de mim contra outros jogadores, não é assim que sou nem meu jeito de ver as coisas. Foco em mim, busco apenas ser o melhor a cada dia, continuar tendo prazer no que faço e ser a melhor versão de mim mesmo”.

Os indicados à Bola de Ouro

André Onana (Manchester United/Inter de Milão)

Josko Gvardiol (Manchester City/RB Leipzig)

Karim Benzema (Al-Ittihad/Real Madrid)

Jamal Musiala (Bayern de Munique)

Mohamed Salah (Liverpool)

Bukayo Saka (Arsenal)

Kevin De Bruyne (Manchester City)

Jude Bellingham (Real Madrid/Borussia Dortmund)

Randal Kolo Muani (PSG/Eintracht Frankfurt)

Bernardo Silva (Manchester City)

Khvicha Kvaratskhelia (Napoli)

Nicolò Barella (Inter de Milão)

Emiliano Martínez (Aston Villa)

Rúben Dias (Manchester City)

Erling Haaland (Manchester City)

Martin Odegaard (Arsenal)

Ilkay Gündogan (Barcelona/Manchester City)

Yassine Bounou (Al-Hilal/Sevilla)

Julián Álvarez (Manchester City)

Vinícius Jr (Real Madrid)

Rodri (Manchester City)

Antoine Griezmann (Atlético de Madrid)

Lionel Messi (Inter Miami/PSG)

Lautaro Martínez (Inter de Milão)

Robert Lewandowski (Barcelona)

Kim Min-jae (Bayern de Munique/Napoli)

Luka Modric (Real Madrid)

Kylian Mbappé (PSG)

Victor Osimhen (Napoli)

Harry Kane (Bayern de Munique/Tottenham)

