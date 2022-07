Operário e Serc se enfrentam no próximo final de semana pela Copa Brasil de futsal

O clássico regional entre Operário/ DEC e Serc/ UCDB já tem data marcada. A Confederação Brasileira de Futsal (CBF) divulgou neste final de semana que os jogos acontecerão no próximo sábado (30), no ginásio do Guanandizão, em Campo Grande. Ambas as equipes de Mato Grosso do Sul avançaram após passarem na primeira fase da Copa Brasil.

De acordo com ainda com a confederação de futsal, a segunda partida poderá acontecer entre os dias 6 a 10 de agosto.

Ambos os jogos do campeonato nacional de futsal feminino serão no ginásio de esportes do Guanandizão. A entrada é gratuita.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.