Guanandizão recebe as melhores do país na ginástica rítmica

Brasileiro Interclubes Adulto começa amanhã e vai até o domingo

O ginásio do Guanandizão, em Campo Grande, se prepara para receber o Campeonato Brasileiro Interclubes e a Copa Brasil de Conjuntos Juvenil de Ginástica Rítmica. A partir desta quinta-feira (29), segundo os organizadores, até o domingo (2), virão a Mato Grosso do Sul, as principais atletas do país na modalidade, como Bárbara Domingos, do Clube Agir-PR, Geovanna Santos, do Instituto Capixaba Esportivo-ES, e Maria Eduarda Alexandre, da Associação de Ginástica Toledeana-PR.

De acordo com as entidades, a modalidade vive bom momento no Brasil, com diversas medalhas em etapas da Copa do Mundo, e com a expectativa de grandes resultados no Campeonato Mundial, em setembro, na Espanha, e nos Jogos Pan-Americanos, em Santiago, no Chile, entre outubro e novembro.

Entre as presenças confirmadas, Bárbara Domingos, 23 anos, é a atual campeã pan-americana no individual geral, título obtido em Guadalajara, na primeira quinzena de junho. No México, nas disputas de conjuntos, no adulto, a delegação nacional levou a melhor no geral e nas finais das séries simples e mista.

No individual geral, dobradinha com Bárbara (127.950) e Geovanna Santos, a Jojô (123.950), que conquistaram as medalhas de ouro e prata. As duas superaram a estadunidense Evita Griskenas, finalista nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020.

Nos aparelhos, Bárbara conquistou ouro na fita e nas maças e foi prata no arco. A curitibana foi a primeira brasileira a medalhar em Grand Prix e a ser ouro no aparelho fita na Copa do Mundo de 2023. Ainda em Guadalajara, a capixaba Jojô, 21, foi campeã no arco e ainda conquistou a prata na bola e na fita e a terceira posição nas maças.

Em Campo Grande, a expectativa é reunir 141 participantes, de 53 clubes de 17 estados. Mato Grosso do Sul deve disputar a categoria adulta nível 2 com sete atletas de dois clubes. Na Copa Brasil de Conjuntos, serão 50 ginastas de cinco federações, sem sul-mato-grossenses na disputa.

A competição é organizada pela CBG (Confederação Brasileira de Ginástica) em parceria com o CBC (Comitê Brasileiro de Clubes).

[Luciano Shakihama– O ESTADO DE MS]

