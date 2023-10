Goiás marca no fim, arranca empate com o Vasco e times ficam no Z4

Em confronto direto, o Goiás marcou no fim e arrancou um empate contra o Vasco por 1 a 1, no estádio da Serrinha, em Goiânia. A partida deste domingo (29) foi válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os gols foram de Vegetti para o time carioca e Matheus Babi para os goianos. Léo Jardim foi o nome do jogo, salvando o Vasco diversas vezes.

Com o resultado, os dois times permanecem no Z4. O Goiás fica em 17º, com 32 pontos, e o Vasco tem 31 em 18º lugar. Quem agradece é o Santos, que ainda joga na rodada e é o primeiro time fora da zona.

As duas equipes voltam a entrar em campo na quinta-feira. O Vasco visita o Cuiabá às 17h (de Brasília), enquanto o Goiás recebe o Red Bull Bragantino às 18h (de Brasília).

Ramón Díaz prometeu e cumpriu um time cheio de mudanças. Foram cinco novidades em relação aos titulares da última rodada, com Payet, Praxedes e Pec barrados.

A torcida do Goiás protestou contra o técnico e jogadores. Armando Evangelista chegou a ser chamado de burro quando tirou Guilherme e Palacios, no segundo tempo. Allano discutiu com torcedores quando foi substituído.

Problema para Evangelista: Bruno Melo levou o terceiro cartão amarelo e desfalca o Goiás na próxima rodada.

Problema para Ramón Díaz: Jair levou o terceiro cartão amarelo e desfalca o Vasco na próxima rodada, assim como Vegetti, expulso.

Com informações da Folhapress