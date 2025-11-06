Gabriel Ferreira encara novo desafio no Chile

Técnica destaca amadurecimento do paratleta sul-mato-grossense

O judoca campo-grandense Gabriel Ferreira Rodrigues, de 17 anos, embarcou para o Chile como um dos principais nomes da seleção brasileira que disputa os Jogos Parapan-Americanos de Jovens, em Santiago. Aluno do Ismac (Instituto Sul-Mato-Grossense para Cegos), ele volta a representar o país após o título conquistado na última edição, em 2023, na Colômbia, e chega à capital chilena determinado a repetir o feito.

A preparação iniciada ainda no começo do ano foi acompanhada de perto pela sensei Anne Talitha Almeida, também convocada pela seleção como auxiliar técnica da modalidade. Para ela, o desempenho do paratleta reflete um processo de amadurecimento que começou há anos e hoje o coloca entre os principais nomes da nova geração do judô paralímpico.

“A expectativa está muito boa. O Gabriel vem treinando firme, muito concentrado, e chega como o número 1 da categoria dele. Acreditamos muito nesse trabalho e na chance de mais uma medalha “, afirma Talitha, que também atua como técnica nas seleções paralímpicas de base e principal.

O vínculo entre os dois ultrapassa o ambiente esportivo. Anne acompanha a trajetória de Gabriel desde o início, quando ele ainda era criança e recém havia perdido a visão. Foi sob a orientação dela que o atleta descobriu o judô e, desde então, transformou o esporte em projeto de vida. “Comecei aos nove anos, logo após perder a visão. A sensei Talitha me convidou para participar de uma aula, gostei e nunca mais parei. Hoje o judô é o meu trabalho, minha paixão, minha vida”, conta Gabriel. A dupla foi entrevistada durante a entrega de kits do Bolsa Atleta e Bolsa Técnico MS, segunda-feira (3), em Campo Grande.

Representatividade

Além do talento individual, o judoca carrega a representatividade de um projeto que vem fortalecendo o paradesporto sul-mato-grossense. O Ismac tem revelado atletas e técnicos para as seleções nacionais em diferentes modalidades. “É um orgulho representar o nosso Estado e ver o esporte paralímpico sendo reconhecido. O apoio de programas de incentivo e o trabalho coletivo têm feito a diferença”, completa Talitha.

Para Gabriel, defender novamente o Brasil no Parapan é motivo de emoção e responsabilidade. “É muito especial ouvir o hino nacional e representar o país. Dá orgulho e também uma sensação de dever. Tento sempre fazer o meu melhor, pensando nas pessoas que se inspiram em mim”, diz o judoca, que integra tanto a seleção de base quanto a principal da modalidade.

Goalball garante ouro duplo e Graziele Mendes brilha

Graziele Mendes, também do Ismac, foi destaque no goalball feminino do Parapan, ao conquistar o ouro com a seleção. A equipe teve 100% de aproveitamento no torneio ao vencer a final contra o Canadá, que terminou em 8 a 3. No masculino, o Brasil também subiu ao topo do pódio, após superar a Argentina, também por 8 a 3, e garantiu a dobradinha brasileira na modalidade.

Além do judô e do goalball, Mato Grosso do Sul conta com representantes em outras frentes da delegação brasileira. Na bocha, a atleta cearense Clarisse Sobreira, que mora em Campo Grande e representa a AtivaMS, venceu na estreia por 5 a 1 a salvadorenha Melanie Dayana e segue na fase classificatória.

No futebol de PC (paralisados cerebrais), Edivandro dos Santos Siabra e Lucas Gabriel Maciel Delmondes estrearam com vitória expressiva sobre o México, por 12 a 1, e garantiram a liderança do grupo. Já no futebol de cegos, o auxiliar técnico Leonardo Carlotto Ribas, também do Ismac, integra a comissão da seleção nacional, que venceu os mexicanos por 2 a 0 e volta às quadras nesta quinta-feira (6) contra o Peru.

O Brasil lidera o quadro de medalhas do Parapan de Jovens, com destaque para os 31 ouros, 15 pratas e oito bronzes, até a quarta-feira (5). O evento segue até domingo (9), com expectativa de novas conquistas e mais pódios para os representantes de Mato Grosso do Sul.

