Gabigol tem atuação apagada como centroavante no Flamengo e aumenta seca de gols

Gabigol não conseguiu se destacar na posição de centroavante do Flamengo durante a estreia na Libertadores contra o Aucas. O camisa 10 teve um desempenho apagado na função de ‘9’, posição que solicitou ao treinador Vítor Pereira.

Mesmo retornando ao time titular depois de ter começado no banco na final do Campeonato Carioca contra o Fluminense, quando foi preterido por Pedro, o atacante desperdiçou duas oportunidades claras de gol. Sem contribuir com o time, o jogador aumentou sua seca para oito jogos sem marcar. Esta é a pior fase de Gabigol desde novembro de 2021, quando encerrou um jejum de nove jogos sem marcar gols.

Dilema do ataque

A questão de como utilizar Gabigol em conjunto com Pedro tem sido um grande dilema para o Flamengo. A preferência do camisa 10 em jogar como centroavante torna difícil encaixá-los juntos na equipe titular. De acordo com dados da plataforma O Gol, Gabigol está passando pelo maior período sem contribuir com gols desde sua chegada ao Flamengo em 2019.

Além disso, ele não registrou nenhuma assistência nos últimos oito jogos da equipe rubro-negra. Sua última vez balançando as redes foi na vitória por 3 a 1 contra o Volta Redonda na fase de grupos do Campeonato Carioca, tendo marcado sete gols e dado uma assistência em 2023.

Com informações da Folhapress.

