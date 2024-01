Franz Beckenbauer, lenda do futebol mundial, morre aos 78 anos

O ex-jogador e ex-técnico de futebol Franz Beckenbauer faleceu aos 78 anos, no último domingo (7), na Alemanha. Um comunicado da família anunciando a morte foi divulgado pela imprensa alemã nesta segunda-feira (8), sem informações a respeito da causa do falecimento. Ainda de acordo com nota divulgada pela família, do ex-jogador, Beckenbauer morreu enquanto dormia, rodeado por seus familiares. Confira!

“É com profunda tristeza que anunciamos que meu marido e nosso pai, Franz Beckenbauer, faleceu pacificamente enquanto dormia ontem, domingo, cercado por sua família. Pedimos que possamos lamentar em silêncio e abster-nos de responder qualquer pergunta”, informava o comunicado, que foi enviado à agência de notícias alemã “dpa”.

Beckenbauer é dono de uma trajetória de sucesso e até hoje é um dos maiores ídolos do futebol da Alemanha e do mundo. Junto de Zagallo, que faleceu dois dias antes, em 5 de janeiro aos 92 anos, e Didier Deschamps, atual técnico da seleção de futebol da França, Franz foi um dos três atletas em todo o planeta a conquistar a Copa do Mundo tanto como jogador (em 1974) quanto como técnico (em 1990).

Apelidado de “Kaiser”, que significa “imperador” em alemão, Beckenbauer segue sendo considerado uma das maiores referências da história do futebol na posição de zagueiro e líbero. Além da Copa do Mundo de 1974, ele ganhou três Champions League com o Bayern de Munique. Como jogador, Kaiser conquistou 19 títulos, além de outros quatro como treinador.

Nos últimos anos devido à necessidade de cuidados com a saúde, Franz Beckenbauer deixou de fazer aparições públicas. Beckenbauer era conhecido por sua elegância e qualidade técnica, mesmo tendo sido um jogador de defesa, é considerado como um revolucionário do futebol por sua atuação como líbero, conduzindo o time ao ataque com seus passes, e por algumas polêmicas.

O ex-jogador também estava se preservando após ser acusado e investigado, por participação em possíveis irregularidades para que a Copa do Mundo de 2006 fosse realizada Alemanha, não trabalhava mais como treinador, com supostos pagamentos e contratos indevidos para que o país obtivesse vantagens no processo de escolha de sede, mas sempre negou as acusações.

O único time da Alemanha que Beckenbauer defendeu além do Bayern foi o Hamburgo. Nos Estados Unidos, vestiu a camisa do New York Cosmos, onde chegou a Nova York em 1977 e jogou ao lado de Pelé (1940 – 2022), em uma parceria que levou à conquista de Liga Americana e o título de melhor jogador dos Estados Unidos. Mas a parceria durou pouco tempo, porque o “Rei do Futebol” se aposentou no ano seguinte.

Quando se aposentou dos gramados como jogador, Franz Beckenbauer se tornou treinador e assumiu a seleção da nacional, ainda como Alemanha Ocidental, no ano de 1984. Após a queda do muro de Berlim, cerca de um ano depois, treinou e conduziu a equipe ao título da Copa do Mundo de 1990, tendo em seu elenco nomes como Lothar Matthäus, Andreas Brehme, Rudi Völler e Jürgen Klinsmann integrando o eficiente e lendário esquadrão alemão.

Beckenbauer também foi treinador do Olympique de Marselha, de 1990 a 1991, e o Bayern de Munique em dois períodos entre 1993 e 1996. Não conseguiu levar o time bávaro a vencer uma Liga dos Campeões, mas chegou a celebrar um Alemão e uma Copa da Uefa.

Franz Beckenbauer deixa cinco filhos e a esposa.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: