França mostra força e goleia Austrália com dois de Giroud

Olivier Giroud, 36, atuou por 546 minutos na última Copa do Mundo, mas deixou a Rússia como um atacante campeão que não marcou nenhum gol. No Qatar, tratou de se livrar do jejum logo na estreia da França contra a Austrália, nesta terça-feira (22), no estádio Al Janoub.

Desta vez, ele precisou de 30 minutos em campo para balançar a rede. E foi num momento importante para o time, virando o placar para os franceses.

Craig Goodwin tinha inaugurado o placar aos nove minutos do primeiro tempo. Rabiot empatou, aos 27, e Giroud marcou depois, aos 32. Na etapa final, Mbappé, aos 23, e Giroud, aos 26, estabeleceram a goleada na cidade de Al Wakrah.

Com informações da Folhapress, por LUCIANO TRINDADE