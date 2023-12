Fluminense vence e avança para semifinal de decisão do Mundial

Em sua estreia no Mundial de Clubes da Fifa, o Fluminense afastou a armadilha das semifinais que assombra as equipes sul-americanas e venceu o confronto contra o Al Ahly, do Egito, por 2 a 0, em partida realizada nesta segunda-feira (18) no estádio King Abdullah Sports City, em Jedá, na Arábia Saudita.

O primeiro gol da partida saiu aos 25 minutos do segundo tempo, após o lateral esquerdo Marcelo ser derrubado dentro da área pelo atacante sul-africano Percy Tau. Na cobrança, o meia Jhon Arias bateu firme no canto direito, sem dar chance de defesa para o goleiro El-Shenawy.

Aos 44 minutos, o atacante John Kennedy recebeu na entrada da área e ampliou o placar, sacramentando a classificação do Fluminense para a final.

O jogo foi equilibrado e contou com chegadas de perigo ao gol de ambos os lados. O time egípcio ameaçou o gol do Fluminense em especial por meio de jogadas de contra-ataque conduzidas pelo atacante El Shahat, contando com intervenções importantes do experiente arqueiro Fábio que impediram o gol do Al Ahly.

O Tricolor das Laranjeiras aguarda agora a definição do adversário na final. Na outra semifinal do torneio, na terça-feira (19), o campeão europeu, Manchester City, debuta no Mundial contra o Urawa Red Diamonds, do Japão. O campeão asiático se credenciou para enfrentar o clube inglês ao derrotar na fase anterior o time mexicano do León.

A final da competição está prevista para a próxima sexta-feira (22), às 15h (horário de Brasília), com transmissão pela Globo, na TV aberta. Globoplay, ge, Cazé TV (YouTube) e Fifa+ (streaming) também transmitem a decisão.

Com informações da Folhapress, por Lucas Bombana

